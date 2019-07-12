Скандал недели. Зоя Мельник о “реформе” в патрульной полиции

Cкандалом прошедшей недели стало публичное заявление сотрудницы одесской патрульной полиции Зои Мельник. Зоя заявила, что реформа полиции оказалась провалена еще полтора года назад. Рассказала о злоупотреблениях начальства и сотрудников. И призналась, что на фоне постоянных угроз опасается за свою жизнь.

По рассказам Зои, меньше всего приветствуется в реформированной полиции желание выполнять свою работу. Премии, поощрения и патрульные автомобили выдаются сотрудникам, которые «стоят под знаками и косят капусту». Большинство командиров очень оскорбляются, когда им начинают перечить.

Что входит в понятие «перечить начальству»? Например, оставаться на месте вызова к недобросовестным родителям, пока голодные дети не будут изъяты и доставлены в безопасное место. Или, обнаружив полицейскую аптечку с одними мыльными пузырями, выложить ее фото в сеть, чтобы привлечь внимание к проблеме.

Эти действия в итоге действительно привлекли внимание — внимание руководства. По словам Зои Мельник, наказание для не в меру инициативных — 14-часовые пешие патрули или дежурство на шлагбауме, куда обычно ставят слабых сотрудников и не умеющих водить автомобиль. Зоя уверяет, что справляется с работой, имеет благодарность от министра МВД, хорошие навыки вождения и ни одной жалобы на неприбытие или ненадлежащее реагирование.

«Я поняла, что наша служба деградирует и становится абсолютно бессмысленной — когда планы и «постановы» важнее жизни и здоровья детей. Масса убийств на бытовой почве, в результате домашнего насилия, масса погибших от голода или рук неадекватов детей, а полиция стоит под знаками и делает показатели.

Экипажей, которые не работали и не ездили совершенно на вызовы, становилось все больше. Соответственно тех, кто ездил, все меньше.

Если ранее на район было 10 автомобилей и их иногда не хватало, особенно летом, то сейчас всего 1 или 2 на вызовы ездят. Вызовы накапливаются как снежный ком.

Доходило до маразма и до абсурда. Я приезжала на вызовы, которые висели по 3-4 часа, выслушивала много гадостей, проклятий в сторону полиции.

Я начала еще больше писать на Фейсбук про то, что происходит у нас в управлении, и однажды вышла в прямой эфир на «1+1». Сразу после эфира со стороны руководства были попытки со мной поговорить, я отказалась.

После этого мне по ночам начали звонить с угрозами мне, моему имуществу и моему ребенку. Я написала заявление в УВБ (Управление внутренней безопасности), но прекрасно понимаю перспективу расследования таких дел.

Понимая всю абсурдность ситуации, как бы это нелепо ни звучало — «сотрудник полиции просит помощи у общественности» — все-таки прошу поддержать информационно и дать максимальную огласку происходящему.

Другого способа защищаться, кроме огласки, у меня, к сожалению, нет».

Полная версия резонансного поста Зои Мельник на ФБ

