Знаменитый кот Степан попал в больницу после обстрела Харькова

Об этом сообщается на его странице в Инстаграм.

После ужасного обстрела Харькова 23 января, на стрессе, я начал плохо чувствовать себя. Сейчас все вроде бы хорошо, я под профессиональным наблюдением лучших врачей. Езжу с мамой каждый день в больницу. Сегодня сделали 3 укола, еще дома принимаю лекарства, — говорится на странице Степана.

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Хозяйка кота, которая пишет от его имени, поблагодарила всех неравнодушных за то, что беспокоятся о здоровье Степана. Пользователи сети оставили множество теплых слов в адрес кота и с пожеланиями скорейшего выздоровления.

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Чем прославился Степан

Кот Степан имеет более полутора миллионов подписчиков в Тик-ток и Instagram. Из-за своего умения забавно сидеть облокотившись на стол с непринужденным выражением лица харьковский кот стал очень быстро популярным

Первое видео с котом, которое его владелица сняла в период карантина 2020 года, набрало несколько миллионов просмотров. С тех пор Анна выкладывала новые фотографии и снимала кота почти каждый день, каждый раз придумывая новые образы.

С началом полномасштабного вторжения россии в Украину Степану вместе с владелицей пришлось покинуть Харьков. Они эвакуировались во Францию. За рубежом Степан успел собрать более 15 тысяч долларов в помощь благотворительным зоозащитным украинским организациям.

18 мая 2022 года пушистый блогер получил мировую премию «World Influencers and Bloggers Awards 2022».

В августе Степан вместе с хозяйкой вернулся в Украину и поселился во Львове. А еще через месяц харьковский кот Степан, стал послом проекта «Сохраните украинскую культуру».

В марте 2023 года кот Степан окончательно вернулся в Харьков.