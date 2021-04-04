Теннисистка, уроженка Одессы Элина Свитолина (первая ракетка Украины, №5 в мировом рейтинге) выйдет замуж за теннисиста из Франции Гаэля Монфиса.

Об помолвке и Свитолина, и Монфис сообщили в своих Instagram-аккаунтах. Судя по хештегу #июль2021 в этих постах, свадьба спортсменов может состояться уже летом.

Элина Свитолина — украинская профессиональная теннисистка родом из Одессы; победительница 17 турниров WTA (из них 15 в одиночном разряде), пятая ракетка в мировом рейтинге.

Гаэль Монфис – французский профессиональный теннисист; бывшая шестая ракетка мира в одиночном разряде.

Заглавное фото: instagram.com/g.e.m.s.life