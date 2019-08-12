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Новости Одессы и Одесской области

Зміна керівництва та приватизація: у Фонді держмайна ініціювали зміни на Одеському припортовому заводі

Зміна керівництва та приватизація: у Фонді держмайна ініціювали зміни на Одеському припортовому заводі

Про це у Facebook написав виконувач обов’язків голови Фонду державного майна Віталій Трубадуров.

Зокрема, у пості Трубаров зазначив, що Одеський припортовий завод є, а точніше, був провідним заводом хімічної промисловості. Посадовець вказав на великі борги та проблему функціонування заводу.

– Нормальна практика, коли держава посилює свій вплив на підпорядкованих їй підприємствах, в тому числі, і зміною керівництва, якщо воно не справляється з покладеними обов’язками, – зазначив посадовець. – Одеський припортовий завод підлягає приватизації, і я вірю, що за нової влади ніхто з олігархів не перешкоджатиме його продажу.

Потрібно покласти край корупції на ОПЗ. Одеський припортовий завод є флагманом хімічної промисловості. Правильніше -…

Gepostet von Віталій Трубаров am Montag, 12. August 2019

 

Фото: Facebook

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