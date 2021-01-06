В Одессе дрифтер устроил масштабную аварию: есть жертвы (видео)

Вчера вечером, 5 января, в Одессе, на Молдаванке, на перекрестке улиц Разумовской и Мясоедовской, произошло масштабное ДТП – здесь столкнулись пять автомобилей.

Как рассказали в соцсетях очевидцы происшествия, аварию спровоцировал уличный гонщик. Дрифтер неправильно оценил дорожную обстановку и не вписался в поворот на перекрестке, отчего влетел в несколько машин. Удар был настолько мощным, что одна легковушка загорелась и была уничтожена огнем. Еще одна машина врезалась в столб.



По данным Патрульной полиции, в результате один человек погиб и еще несколько травмированы. Между тем, в соцсетях сообщалось о двух погибших.

На время ликвидации последствий ДТП движение на участке улицы Разумовской от Мясоедовской к Садиковской было перекрыто.

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Фото: Патрульная полиция Одесской области

Видео: Думская и УСИ