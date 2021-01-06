Масовое ДТП в центре Одессы: при столкновении пяти машин погибли два человека (фото)

ДТП с участием пяти автомобилей произошло поздно вечером во вторник, 5 января.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Одесской области, дело было так. Машина «Toyota» ехала на красный сигнал светофора, и врезалась в «BMW», который ехал на зеленый. В результате удара «BMW» откинула на машины «Volkswagen», «Mercedes» и автобус «БАЗ». А потом «BMW» загорелся, погибли водитель и пассажир этой машины. В больницу с разными травмами попали водитель машины «Toyota» и два ее пассажира. Также госпитализированы три пассажира автомобиля «Volkswagen».