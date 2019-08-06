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Новости Одессы и Одесской области

Житиметься не солодко: в Україні на 18% здорожчає цукор

Житиметься не солодко: в Україні на 18% здорожчає цукор

Виробництво цукру у 2019 році на третину менше, ніж попереднього року.

За оцінками НАЦУ «Укрцукор», виробництво цукру в 2019/2020 МР році складе 1,1-1,2 млн т, що понад третину менше, ніж попереднього року.

– Таке зменшення пов’язане, перш за все, зі скороченням посівних площ під цукровими буряками та несприятливими погодними умовами, –  пояснює заступниця голови правління НАЦУ «Укрцукор» Руслана Яненко. – Посуха та відсутність вологи в ґрунті негативно позначилися на розвитку цукрових буряків і станом на 1 серпня, цукровий буряк масово втрачає вагу гички,  що в свою чергу призведе до низької цукристості.

Проте, не лише погодні умови пригнічують ріст та розвиток цукрових буряків. Головні агрономи господарств наголошують на розповсюджені таких хвороб, як коренева гниль та жовтяниця. Волога та холодна весна спровокували появу у господарствах цвітушних коренеплодів, які спричинять зниження цукристості і зменшення маси коренеплодів, що в свою чергу ускладнить зберігання та переробку буряків. Такі цукрові буряки потрібно викопати та відвантажити на заводи першочергово.

Фото: Etcetera Media

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