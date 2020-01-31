Жителям Одесской области восстановили доступ к интернету после повреждения кабеля

“Укртелеком” возобновил предоставление IP-услуг для абонентов городов Сарата, Арциз, поселка Тарутино.
“Отсутствие интернета в указанных городах произошло из-за злонамеренного повреждения волоконно-оптического кабеля, которое было обнаружено в поле неподалеку от с. Николаевка-Новороссийская Саратского района Одесской области”, – пояснили в пресс-службе “Укртелекома”.
Специалисты восстановили доступ к интернету в течение 7 часов того же дня. Укртелеком приносит извинения абонентам за неудобства.
Напомним, жители трех районов Одесской области в четверг, 30 января, жаловались на отсутствие интернета.
Фото: okemosweb.com
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