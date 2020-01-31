В Одеській області три райони залишились без інтернету через розрив кабеля

Через аварію декілька тисяч чоловік залишились без інтернету.
Про це повідомляє Таймер.
Розрив оптоволоконного кабелю компанії «Укртелеком» залишив без доступу до інтернету кілька тисяч чоловік в Арцизькому, Саратському і Тарутинському районах.
За наявною інформацією, розрив кабелю стався в районі Миколаївки-Новоросійської.
Ремонтні служби вже працюють над відновленням зв’язку.
Фото: Mediasat
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