Жителя Одесской области будут судить за вырубку деревьев в заповеднике

Жителя Белгород-Днестровского района отправили на скамью подсудимых за вырубку 11 дубов в Национальном природном парке «Тузловские лиманы».

47-летний житель Белгород-Днестровского района в Тузловских лиманах спилил 11 дубов диаметром от 15 до 33 см. Ущерб государству нанесен в размере 35 тыс. грн.

Задержан правонарушитель сотрудниками водной полиции и морской охраны.

У злоумышленника изъяли две бензопилы, вырубленную древесину и автомобиль с прицепом, на которые наложили арест.

Нарушителю предъявлено обвинение в незаконной порубке деревьев, совершенном на объекте природно-заповедного фонда. Это преступление предусмотрено ч. 3 ст. 246 УК Украины и наказывается штрафом от 25500 до 34000 гривен или ограничением или лишением свободы на срок от трех до пяти лет, — сообщают в полиции.

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