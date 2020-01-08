Жителя Одесского региона подозревают в изнасиловании 14-летней школьницы

В Окнянском районе девушка заявила о том, что ее младшую 14-летнюю сестру изнасиловали.

Об этом сообщили в местном управлении Нацполиции.

По словам заявительницы, 24-летний местный парень пригласил девочку в гости, напоил, после чего изнасиловал. При этом родственница говорит, что подозоеваемый угрожал подростку физической расправой.

Сведения по факту внесли в Единый реестр досудебных расследований. Предполагаемую пострадавшую направили на медицинский осмотр. На экспертизу забрали найденные на месте улики.

Правоохранители объявили о подозрении 24-летнему знакомому школьницы. Его задержали до избрания меры пресечения.

Если вину парня докажут, ему может грозить от семи до 12 лет лишения свободы. Известно, что ранее молодой человек уже попадался на аналогичном правонарушении.

Фото: 1news.zp.ua

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