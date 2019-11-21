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Новости Одессы и Одесской области

Жителя Арциза осудили за домашнее насилие: он проведет 5 лет в исправительном центре

Жителя Арциза осудили за домашнее насилие: он проведет 5 лет в исправительном центре

Мужчине запретили посещать заведения, где продают алкогольные напитки, пока судебное решение не вступит в силу.

Как сообщает ГУНП в Одесской области,  50-летний житель Арциза уже 8 раз привлекался за домашнее насилие. За это он платил штрафы и даже был под административным арестом. Несмотря на это, мужчина продолжал свою тиранию над женой, психологически унижал и обижал ее. Это стало поводом для открытия уголовного производства по ст. 126-1 УКУ (домашнее насилие).

Суд, рассмотрев обвинительный акт, признал мужчину виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы. Пока решение суда не вступило в законную силу, обвиненному выбрали меру пресечения в виде личного обязательства с запретом покидать границы района, посещать бары, кафе, рестораны и другие заведения, где продают алкоголь.

Фото: justdial.com

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Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ
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