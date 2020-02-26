Жители Слободки третий день без электричества: они перекрыли дорогу

Третьи сутки некоторые жители города вынуждены оставаться без электроэнергии – последствия урагана, который обрушился на Одессу 24 февраля, до сих пор не устранили.

Как передает корреспондент “Одесской жизни”, на акцию протеста вышли жители Слободки. Они перекрыли движение на Краснослободской улице и надеются, что так на их проблему обратят внимание и в их дома быстрее вернут электроэнергию.

На месте работает полиция. Патруль направляет машины через ул. Ширшова на Слободскую, благодаря чему пробок нет.

На место приехал представитель Облэнерго.

Напомним, во вторник жители Молдаванки и Пересыпи, оставшиеся без света, также перекрывали движение.

Фото: Оксана Королева

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