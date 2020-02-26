Жители Одессы перекрывали дороги, требуя включить электричество

Сильный штормовой ветер 24 февраля оборвал в Одессе электропровода, из-за чего некоторые жители города остались без электроснабжения.

Жители домов, которые были обесточены вторые сутки, вышли на улицы с протестами.

Как сообщала “Одесская жизнь”, вечером во вторник они перекрыли улицу Черноморского казачества, из-за чего на поселок Котовского образовалась большая пробка.

Кроме того, на дорогу вышли и жители Молдаванки – они перекрыли движение на улице Колонтаевской. После часовой акции протеста им дали электричество, передает “7 канал”.

Список улиц, которые останутся без электричества 26 февраля, можно посмотреть по ссылке.

Фото: Сергей Кареев, 7 канал

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