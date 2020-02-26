Отключение света в Одессе 26 февраля: какие улицы останутся без электричества

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 309 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 26 февраля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

2-а Лагерна 40

2-й Разумовский переулок 11, 7/10, 7, 9

Александра Кутузакия улица 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Александра Тимошенко улица 37, 39, 41, 42

Алексеевская площадь 3, 4, 6, 6А, 7, 8

Багрицкого улица 52, 73/Б, 73А, 52А, 75, 56, 75А, 54, 54А, 71, 71Б, 71А, 50, 73

Веры Фигнер улица 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26

Весенняя улица 29А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 23А, 10А, 25Б, 27а, 29Б, 25А, 25, 27, 29, 33, 41

Глиняная улица 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 41/1, 41А, 40А, 34А, 29А, 35А, 33а, 43, 44, 46, 48, 37А

Головковская улица 9

Градоначальницкая улица 22/1, 22/6, 21, 15, 16, 8, 10, 17, 12, 28, 18, 18А, 19, 22/8, 23, 22/7, 22/4, 22/3, 22/5, 29, 26Б, 26А, 30, 25, 32, 26, 14

Греческая улица 38, 40

Єфімова 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38А, 42-А, 34б, 36А, 37А, 38, 34А, 35А, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 31А

Картамышевская улица 28, 30, 35, 32/34, 30/1, 12, 14

Колонтаевская улица 34, 36, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53

Косвенная улица 5, 10, 26, 28, 30, 32, 33, 26г, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 55, 57, 90

Красный переулок 1, 3

Маршала Малиновского улица 68, 76А, 84Б, 88, 82, 66, 80, 78, 76, 72, 70, 92, 84А, 74, 90, 82А

Мастерская улица 2

Разумовская улица 28, 32, 33, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58

Раскидайловская улица 28, 30, 32, 34, 38

Софьи Перовской улица 33А, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42А, 39А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

Средняя улица 37, 41, 43, 45

Староконный переулок 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22

Январский переулок 3А, 5.

Фото: Сватове.City

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