Отключение света в Одессе 26 февраля: какие улицы останутся без электричества

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 309 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 26 февраля в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 2-а Лагерна 40
- 2-й Разумовский переулок 11, 7/10, 7, 9
- Александра Кутузакия улица 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32
- Александра Тимошенко улица 37, 39, 41, 42
- Алексеевская площадь 3, 4, 6, 6А, 7, 8
- Багрицкого улица 52, 73/Б, 73А, 52А, 75, 56, 75А, 54, 54А, 71, 71Б, 71А, 50, 73
- Веры Фигнер улица 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26
- Весенняя улица 29А, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 23А, 10А, 25Б, 27а, 29Б, 25А, 25, 27, 29, 33, 41
- Глиняная улица 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 41/1, 41А, 40А, 34А, 29А, 35А, 33а, 43, 44, 46, 48, 37А
- Головковская улица 9
- Градоначальницкая улица 22/1, 22/6, 21, 15, 16, 8, 10, 17, 12, 28, 18, 18А, 19, 22/8, 23, 22/7, 22/4, 22/3, 22/5, 29, 26Б, 26А, 30, 25, 32, 26, 14
- Греческая улица 38, 40
- Єфімова 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38А, 42-А, 34б, 36А, 37А, 38, 34А, 35А, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 31А
- Картамышевская улица 28, 30, 35, 32/34, 30/1, 12, 14
- Колонтаевская улица 34, 36, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
- Косвенная улица 5, 10, 26, 28, 30, 32, 33, 26г, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 55, 57, 90
- Красный переулок 1, 3
- Маршала Малиновского улица 68, 76А, 84Б, 88, 82, 66, 80, 78, 76, 72, 70, 92, 84А, 74, 90, 82А
- Мастерская улица 2
- Разумовская улица 28, 32, 33, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58
- Раскидайловская улица 28, 30, 32, 34, 38
- Софьи Перовской улица 33А, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42А, 39А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
- Средняя улица 37, 41, 43, 45
- Староконный переулок 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22
- Январский переулок 3А, 5.
Фото: Сватове.City
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