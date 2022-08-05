Нелегальные перевозчики вывозили из Одессы в Европу моряков и судоремонтников

СБУ выявила в Одесской области канал нелегальной миграции военнообязанных мужчин призывного возраста через государственную границу в Европейский Союз.

Об этом сообщает пресс-службу Службы безопасности Украины.

«Клиентами» были преимущественно военнообязанные моряки специалисты по ремонту судов. А организовал схему руководитель судоремонтной и крюинговой компаний одной из стран Евросоюза.

Оперативники спецслужбы установили представителя компании на территории Украины, который непосредственно организовывал и осуществлял переправку нелегалов через государственную границу.

Беглецы не просто покидали территорию Украины, но еще и получали работу. Ведь основной целью организаторов канала выезда как раз было обеспечение европейского судоремонтного предприятия квалифицированной рабочей силой.

Так что все «клиенты» имели профессиональную квалификацию или моряка, или специалистов по ремонту морских судов.

Стоимость своих услуг злоумышленники оценили в 3 тысячи долларов США за одного потенциального призывника. За эти деньги организаторы обеспечивали клиентам переход границы на территорию Приднестровья.

Там им проставляли в документах штампы, что они пересекли границу 25 февраля. В это время запрет на выезд военнообязанных не действовал, поэтому пребывание за границей сбежавших мужчин было законным. А в будущем они могли вернуться в Украину и избежать ответственности за выезд в период действия запрета.

Из Приднестровья мужчин переправляли в Молдову, а оттуда — в Евросоюз на работу.

Предварительно, схемой воспользовалось более 20 человек. Сотрудники СБУ задержали украинского сообщника нелегального трафика и доставлявшего нелегалов к месту пересечения госграницы водителя. Это произошло «на горячем», при попытке незаконной переправки трех беглецов. Ведется следствие. Решается вопрос по поводу сообщения фигурантам о подозрении.