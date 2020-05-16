Жители Одесчины могут выиграть приз от Олимпийского комитета. Что нужно сделать?

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины приглашает принять участие в эстафете Олимпийского дня 2020, которая пройдет с 1 по 19 июня. Об этом сообщает сайт Одесского отделения НОК.

Для того, чтобы принять участие в эстафете, УЧАСТНИК ДОЛЖЕН:

1. Cнять видео (30-40 секунд) с выполнением упражнения из своего любимого вида спорта или спортивных движений в кадре и символически передать предмет, который отражает ваш вид деятельности, а вместе с этим передать и эстафету следующему участнику, которого надо обозначить под/в видео;

– ИЛИ Cделать фотографию с выполнением упражнения из своего любимого вида спорта или спортивных движений, продемонстрировав в кадре изображения олимпийских колец или надпись ОlympicDay и передать эстафету следующему участнику, которого надо обозначить в посте.

2. В видео, или в тексте поста к фото участник должен обратиться к аудитории со следующими посланиями: «Приобщаюсь к эстафете Олимпийского дня 2020 в Украине! Разделяю олимпийские ценности! Передаю эстафету (тому-то)».

3. Опубликовать на своей странице Фейсбук (или Инстаграм) пост с этим видео, или фото (не Сторис !!!) с хэштегом #olympicday2020ua и #olympicday.

Еженедельно среди лучших видео и фото будут разыграны олимпийские подарки. Победители будут выбраны с помощью программы Random.

Лучшие видео и фото попадут в финальный видеоролик эстафеты OlympicDay-2020 в Украине со звездами украинского спорта.

Более детально с условиями можно ознакомиться на сайте Одесского отделения НОК Украины.

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