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Новости Одессы и Одесской области

Жители Одесчины могут выиграть приз от Олимпийского комитета. Что нужно сделать?

Жители Одесчины могут выиграть приз от Олимпийского комитета. Что нужно сделать?

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины приглашает принять участие в эстафете Олимпийского дня 2020, которая пройдет с 1 по 19 июня. Об этом сообщает сайт Одесского отделения НОК.

Для того, чтобы принять участие в эстафете, УЧАСТНИК ДОЛЖЕН:

1. Cнять видео (30-40 секунд) с выполнением упражнения из своего любимого вида спорта или спортивных движений в кадре и символически передать предмет, который отражает ваш вид деятельности, а вместе с этим передать и эстафету следующему участнику, которого надо обозначить под/в видео;

– ИЛИ Cделать фотографию с выполнением упражнения из своего любимого вида спорта или спортивных движений, продемонстрировав в кадре изображения олимпийских колец или надпись ОlympicDay и передать эстафету следующему участнику, которого надо обозначить в посте.

2. В видео, или в тексте поста к фото участник должен обратиться к аудитории со следующими посланиями: «Приобщаюсь к эстафете Олимпийского дня 2020 в Украине! Разделяю олимпийские ценности! Передаю эстафету (тому-то)».

3. Опубликовать на своей странице Фейсбук (или Инстаграм) пост с этим видео, или фото (не Сторис !!!) с хэштегом #olympicday2020ua и #olympicday.

Еженедельно среди лучших видео и фото будут разыграны олимпийские подарки. Победители будут выбраны с помощью программы Random.

Лучшие видео и фото попадут в финальный видеоролик эстафеты OlympicDay-2020 в Украине со звездами украинского спорта.

Более детально с условиями можно ознакомиться на сайте Одесского отделения НОК Украины.

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