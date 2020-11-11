Новости Одессы и Одесской области

Получи новогодний подарок от газеты «Одесская жизнь»

Получи новогодний подарок от газеты «Одесская жизнь»

За проблемами уходящего года мы как-то и не заметили, что скоро Новый год. И хочется хорошего настроения, хочется праздника!

Позитивную акцию для читателей под названием «Новогодний подарок» проводит редакция газеты «Одесская жизнь». Суть проста — собрать слово ЖИЗНЬ из букв, которые публикуются в пяти подряд номерах газеты. Первый номер (№45 от 11 ноября) уже поступил в продажу. Условия акции — на последней странице.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Покупаете еженедельно по одному номеру газеты (с №45 от 11 ноября по №49 от 9 декабря), читаете много полезных материалов о нашей жизни, собираете слово ЖИЗНЬ, участвуете в розыгрыше новогодних призов — мультиварки, чайника, термоса, пледа, весов и фирменных квартальных календарей на следующий год от «Одесской жизни».

Первый призовой номер газеты уже можно купить в магазинах «Сільпо», «Таврия В», «Копейка», во всех почтовых отделениях Одесской области и у частных распространителей.

Выигрывайте призы, поднимайте себе настроение!

Акция проводится с 11 ноября по 30 декабря 2020 года.
Подробные условия акции — на последней странице газеты «Одесская жизнь».

Призы от газеты «Одесская жизнь»

Номер газеты «Одесская жизнь» с первой буквой уже в продаже!

Кстати, три года назад издание «Одесская жизнь» отпраздновала свой 10-летний юбилей вместе со своими читателями. Читайте о том, как родился бренд «Одесская жизнь», и смотрите, как Горсад Одессы оживился в день празднования нашего юбилея.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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