Одесситов приглашают на пляжный фестиваль песчаных скульптур

Мероприятие начнется завтра на пляже «Ланжерон» возле дельфинария «Немо». Оно проходит третий раз и уже стало для города традиционным. В фестивале примут участие девять команд, это на две больше, чем в прошлом году.
- Как сообщил оргкомитет, на весь день 27 июля часть набережной на Ланжероне превратится в песчаный пляж. Обещают, что интересно будет как детям, так и взрослым.
- – Кроме состязания профессиональных команд, посоревноваться смогут и маленькие одесситы. Для них подготовят пять небольших песочных формы, – рассказал один из организаторов Александр Гиманов.
- Темой турнира выбрали море и его обитателей. В этом году в состязании принимают участие не только бывалые скульпторы, такие, например, как Дмитрий Кононов, а и студенты «Грековки». Для фестиваля заготовили 35 тонн песка, который благодаря одесским художникам превратится в скульптуры.
- Традиционно фестиваль будет проходить целый день, в конце команды получат специальные призы. Награждение состоится в 17.00.
- Все желающие до вечера смогут наслаждаться компанией сказочных обитателей мини-песочного городка, а также фотографироваться с ними на память.
Фото: Odessa Sand Fest
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