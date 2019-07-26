Одесситов приглашают на пляжный фестиваль песчаных скульптур

Что происходит на месте скандальной стройки на «Ланжероне» В минувшее воскресенье корреспондент «Одесской жизни» побывал на «Ланжероне», чтобы узнать, как изменилось место скандальной стройки возле дельфинария со времени последней масштабной акции одесских активистов. Напомним, что 22 сентября десятки активистов пришли на место строительства и снесли забор вокруг стройки. Вмешательство представителей полиции помешало им разрушить и начатое строение. Тогда, во время противостояния, полицейские заявили, что ПОДРОБНЕЕ

Строительство на одесском побережье продолжается, несмотря на запрет Несмотря на запрет, скандальная стройка на одесском пляже «Ланжерон» продолжается, причем довольно высокими темпами. Об этом сообщили на официальной странице ОО «Национальный корпус». Решение Государственной архитектурной инспекции Украины об отмене разрешения на стройку, о котором на прошлой неделе сообщали активисты, не выполняется, более того гостиница «подросла» – там сейчас строят уже третий этаж. Общественный активист Демьян ПОДРОБНЕЕ