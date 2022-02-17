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Жители Аккермана смогут бесплатно проконсультироваться с онкологами – где и как записаться?

Жители Аккермана смогут бесплатно проконсультироваться с онкологами – где и как записаться?

Завтра, 18 февраля, в Белгороде-Днестровском (Аккермане) проведут прием онкологи Одесского областного онкодиспансера. Специалисты, которые приедут по приглашению коллег из городской больницы, проконсультируют пациентов с опухолями.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белгород-Днестровской городской многопрофильной больницы.

Прием будут проводить врачи-онкологи-хирурги: Олег Касаткин и Виталий Ратушненко. Прием будет проходить в клинико-диагностической поликлинике по ул. Пирогова, 4. Время приема – с 9:00 до 14:30.

Специалисты проконсультируют пациентов, имеющих опухоли:

  • кожи;
  • щитовидной железы;
  • молочной железы;
  • лимфатических узлов.

Записаться на прием, а также выяснить дополнительную информацию можно по телефону: 098-425-67-52.

Напомним, ранее в Одесской области начала действовать программа «Здоровье женщины», в рамках которой жительницы области могут пройти такое важное обследование, как скрининг молочных желез.

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Источник: Бессарабия INFORM

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Редакция ПРОФИЛЬ

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