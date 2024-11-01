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Мешканець Одеської області виростив плантацію коноплі у чужій кукурудзі

Мешканець Одеської області виростив плантацію коноплі у чужій кукурудзі

60-річний житель Рені посадив і виростив понад 2,5 тисячі кущів конопель на чужому полі з кукурудзою. Але зібрати врожай йому не вдалося.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Слідчі встановили, що чоловік використовував для вирощування конопель 4 га чужих земельних угідь на Подільщині, які колись примітив, працюючи в цій місцевості. Наприкінці травня цього року, дочекавшись, коли висаджена на ділянці кукурудза зійде, він засіяв поле насінням конопель.

Старанно доглядаючи за рослинами, він дочекався їхнього дозрівання. Однак, зібрати врожай наркоаграрію завадили поліцейські. Вони вилучили з чужого поля 2 тис 552 кущі, вартість яких за цінами «чорного ринку» сягає близько 20 млн грн.

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коноплі

Рослини конопель долучено до матеріалів справи як речові докази. Що далі робити з ними – вирішить суд.

За незаконний посів і вирощування конопель загрожує до семи років позбавлення волі.

За незаконний посів і вирощування конопель чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.

 

 

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