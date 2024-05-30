Жестокая резня в Одессе: в каком состоянии пострадавшие женщина и ребенок?

Жестокая резня в Одессе: в каком состоянии пострадавшие женщина и ребенок?

Одесским медикам удалось стабилизировать состояние женщины и ее 8-летней дочери, на которых сегодня утром напал с ножом их муж и отец.

Как рассказал заместитель начальника отдела ювенальной превенции Главка Нацполиции в Одесской области Дмитрий Ревун, ребенка вовремя доставили в реанимацию, а затем в операционную Одесскую областную детскую клиническую больницу.

Мать девочки в настоящее время также находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Напомним, утром 30 мая мужчина, которому из-за агрессивного поведения накануне полиция запретила приближаться к семье, дождался их возвращения с прогулки и нанес жене и дочке тяжелые ножевые ранения, после чего покончил с собой, выбросившись с 12-го этажа высотки.

Предварительно у 31-летней женщины диагностировали проникающие ранения брюшной полости и грудной клетки, а у девочки – спины и шеи. Некоторые источники сообщали, что у ребенка задета сонная артерия.

«Обычно выжить с такими тяжелыми телесными повреждениями, которые получили женщина и девочка, – это счастье. В данном случае счастьем для ребенка оказалась команда скорой, которая вовремя и профессионально вытащила девочку с того света. Смерти сказали: «не сегодня, дорогая»,

– написал в Facebook Дмитрий Ревун.

Он также рассказал, что девочку спасла 43-я бригада скорой помощи – Денис, Виктория и Борис. Именно благодаря их слаженным действиям ребенок был стабилизирован и вовремя доставлен в операционную.

Одесские медики

Медики 43-й бригады скорой помощи, спасшие жизнь пострадавшему ребенку

«Отдельно благодарю врачей Одесской областной детской клинической больницы, которые сделали максимум для сохранения здоровья ребенка.
Понимаю, что такой ужас – рутина для наших медиков, но всегда имею честь пожать руку людям с большой буквы»,

– добавил замначальника отдела ювенальной превенции.

По данным издания «Думская», пострадавшая сегодня семья переехала в Одессу из Херсона год назад. Вечером 29 мая между мужем и женой вспыхнула ссора, они оба написали заявления о домашнем насилии.

В полиции заявили, что их вызвала супруга, а прибывшие на место патрульные составили протокол в отношении мужа и выдали ему запрещающее предписание. Его обязали покинуть квартиру на три дня и не приближаться к семье. И в присутствии правоохранителоей 39-летний мужчина собрал вещи и ушел. Жена заявила, что супруг впервые вел себя так агрессивно.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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