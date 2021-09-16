Житель Одессы развращал и насиловал девочек, снимая все на видео

Полиция направила в суд материалы по обвинению 52-летнего мужчины, который совершил десятки половых преступлениях в отношении несовершеннолетних.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Одеской области.

От противоправных действий злоумышленника пострадали 10 девушек, восемь из которых не достигли 14-летнего возраста.

Обвиняемому инкриминируют изнасилование, развращение несовершеннолетних, а также изготовление и хранение детской порнографии. Максимальное наказание, которое ему грозит, – пожизненное лишение свободы.

В ходе досудебного следствия полицейские установили, что в течение нескольких лет обвиняемый под видом юноши знакомился в социальных сетях с малолетними и несовершеннолетними девушками.

Пообщавшись с новой знакомой, мужчина входил к ней в доверие и просил прислать ему фото интимного характера.

Если девушка соглашалась, злоумышленник звонил ей, представлялся работником органа, якобы контролирует распространение в интернете порнографического контента, и, угрожая обнародовать компрометирующие снимки, предлагал встретиться.

Боясь осуждения родных и друзей, пострадавшие выполняли условия мужчины.

Тот, применяя физическое и психологическое насилие, вступал с девочками в интимную связь, иногда снимая все это на свой мобильный телефон.

Правоохранители доказали 26 фактов половых преступлений в отношении десяти пострадавших. Злоумышленнику инкриминируют преступления по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч.ч. 3, 4 и 6 ст. 152 (Изнасилование), ч.ч. 1 и 2 ст.156 (развращение несовершеннолетних) и ч.4 ст.301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов – в редакции УК 2018).

Сейчас досудебное расследование завершено. Следователи полиции Одессы при процессуальном руководстве Приморской окружной прокуратуры направили материалы производства в суд.

Согласно санкций указанных выше статей, максимальное наказание, которое грозит обвиняемому, – пожизненное заключение.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что в г. Южный пожилой охранник Дома культуры склонял мальчиков к сексу, снимал на видео и шантажировал. Ранее мужчина уже отбывал наказание за подобные преступления.

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Фото Радио Свобода, ГУ Нацполиции Украины в Одесской области; видеоГУ Нацполиции Украины в Одесской области