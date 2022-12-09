Житель Одесской области пытал односельчан из-за украденных арбузов

В Одесской области полицейские направили в суд дело жителя Балтской громады, который пытал двух односельчан. Таким образом он выбивал у них признание в краже его арбузов.

Как рассказали в пресс-службе областного управления полиции, сообщение о жестоком избиении двух братьев 40 и 49 лет поступило в полицию от их родственницы. Пострадавшие рассказали правоохранителям, что односельчанин позвал их на территорию нежилого дома якобы для разговора, но на самом деле начал обвинять их в краже арбузов с его баштана. Возражения мужчин только разозлили их собеседника, и он, пользуясь преимуществом в физической силе, начал бить братьев кулаками по голове, палкой по туловищу, а также привязал веревку к ноге младшего из братьев и таскал его по земле, заставляя признаться в похищении урожая.

Следователи выдвинули истязателю обвинения в пытках (ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины). Дело ушло в суд. За содеянное мужчине грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

Что же касается кражи арбузов, в которой обвиняемый заставлял признаться односельчан, то по этому факту расследуется уголовное производство по ч. 4 ст. 185 УК. Полицейские ищут причастных к совершению этого преступления.

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