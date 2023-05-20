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Житель Одесской области пережил клиническую смерть: что рассказали медики?

Житель Одесской области пережил клиническую смерть: что рассказали медики?

Интересной историей успешной сердечно-легочной реанимации поделились в Центре экстренной медицинской помощи и медицины карастроф: накануне бригаде медиков Пункта постоянного базирования села Еремеевка Великомихайловской станции скорой помощи Одесской области удалось спасти мужчину, пребывающего в состоянии клинической смерти.

Как рассказали на странице Центра в Facebook, накануне поступил вызов скорой помощи в одно из сел Раздельнянского района. Там у мужчины 1976 года рождения была острая боль за грудиной, слабость и пониженное давление.

Прибывшие медики осмотрели пациента и сделали кардиограмму, которая показала острый коронарный синдром. В итоге больного было решено срочно госпитализировать в одну из больниц Одессы.

Кардиограмма пациента, пережившего клиническую смерть

Уже на подъезде к городу мужчина начал терять сознание и у него наступила клиническая смерть.

Клиническая смерть, кардиограмма

Клиническая смерть – обратимый этап умирания организма, переходный период между жизнью и биологической смертью. На данном этапе прекращается работа сердца и дыхание, полностью исчезают все внешние признаки работы организма. Характеризуется отсутствием сознания, пульса на центральных артериях и экскурсий грудной клетки, расширением зрачков.

Уже возле лечебного учреждения ждали реаниматологи, которые помогли фельдшеру привести пациента в чувство, после чего он был доставлен в реанимацию.

Как отмечают в Центре, благодаря качественно выполненной сердечно-легочной реанимации пациенту удалось сохранить жизнь.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что в Одессе спасли жизни двум младенцам, проведя уникальные операции.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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