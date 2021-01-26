Под Одессой нашли в канале изрезанный труп женщины

В городе Вилково Одесской области нашли в водоотводном канале тело женщины со следами насильственной смерти.
Об этом сообщает пресс-служба областного Главка Нацполиции.
Тело погибшей было обмотано веревкой и капроновой сеткой. Во время предварительного осмотра полицейские и судмедэксперт обнаружили на теле множественные колото-резаные раны.
Сейчас полицейские расследуют обстоятельства произошедшего, личность потерпевшей и ищут убийц.
Напомним, ранее одесский суд избрал меру пресечения 30-летнему одесситу, совершившему жестокое двойное убийство на Таирова.
Фото: пресс-служба ГУНП в Одесской области