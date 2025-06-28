Жертвами ночной атаки стали педагог одесского лицея и ее супруг

Ключевые моменты:

Жертвами ночной атаки Одессы стала педагог Михайловского лицея Екатерина Борсинская и ее муж Валентин;

Что известно об атаке Одессы дронами в ночь на 28 июня: уточненная информация.

Об этом сообщил городской голова Одессы Геннадий Труханов.

«В результате вражеского обстрела погиб человек самой мирной в мире профессии: учитель, социальный педагог Михайловского лицея Борсинская Екатерина и ее муж Валентин. Разделяем эту потерю вместе с образовательной семьей нашего города. Искренние соболезнования родным и друзьям», – сообщил он в своем Телеграм-канале.

Как выяснило издание «Думская», в Одессе Екатерина жила и работала последние несколько лет. В наш город ее семья переехала из Кривого Рога.

Перед полномасштабным вторжением супруги стали бабушкой и дедушкой.

Атака Одессы дронами в ночь на 28 июня: что известно

Напомним, в ночь на субботу, 28 июня 2025 года, вооруженные силы РФ атаковали Одессу ударными беспилотниками. Предварительно установлено, что враг применил более 20 БпЛА.

Удар одного из дронов пришелся на девятый этаж 21-этажного жилого комплекса в Хаджибейском районе. В результате возникшего пожара были полностью уничтожены квартиры с седьмого по девятый этажи. Многие жильцы оказались заблокированными в своих квартирах, а повторные воздушные тревоги усложняли ликвидацию последствий атаки.

На месте «прилета» спасатели нашли тела супругов – дрон влетел прямо в их квартиру.

По уточненной информации, всего в результате атаки ранения и острую реакцию на стресс получили 17 человек, среди них трое мальчиков, 3, 7 и 14 лет. Данные о других возможных пострадавших уточняются.

Также повреждены хозяйственные постройки на территории частного домовладения, административное здание, складские помещения частного предприятия, здание неработающей АЗС и автомобили.

Сейчас возле многоэтажки по улице Балковской, 137 работает оперативный штаб районной администрации, где предоставят консультацию по получению материальной помощи, ведется оценка последствий атаки; коммунальные службы в сотрудничестве с общественными организациями оказывают помощь местным жителям.

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