Ключевые моменты:

Последствия ночной атаки одесской многоэтажки: двое погибших;

В результате прилета дрона в 21-этажный жилой дом вспыхнул пожар на 7, 8 и 9 этажах. Жильцы оказались заблокированными в своих квартирах;

На утро 28 июня в Одессе уже 14 пострадавших в результате ночной атаки;

На месте атаки начал работу оперативный штаб.

Как сообщают в Одесском городском совете, в результате ночной атаки вражескими ударными дронами повреждена жилая инфраструктура.

Предварительно погибли два человека. Местные Телеграм-каналы пишут, что это была супружеская пара.

«По сообщению ГСЧС Одесской области, в результате попадания вспыхнул пожар на 7, 8 и 9 этажах 21-этажного жилого дома. В квартирах были заблокированы люди, из-за значительной задымленности и высокой температуры к ним было трудно добраться. Спасатели одновременно спасали людей и ликвидировали пожар. Пожарные спасли 5 человек, из них один маленький ребенок», – говорится в сообщении.

Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил: по состоянию на утро сегодняшнего дня, в Одессе уже 14 пострадавших, в их числе трое детей.

«В результате ночного дронового удара по Одессе пострадали 14 человек, трое из них дети», – написал он в Телеграм-канале военной администрации Одесской области.

По данным ОВА, в настоящее время на стационарном лечении остаются 6 раненых, из них трое (среди которых один ребенок) в тяжелом состоянии. Другие продолжают лечение амбулаторно.

«Наши медики делают все для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье каждому», – добавил Кипер.

Сейчас аварийные и коммунальные службы работают над ликвидацией последствий. На месте начал работу городской оперативный штаб, где жители поврежденных домов смогут получить консультацию по получению помощи.

Как сообщала «Одесская жизнь», в ночь на 25 июня российские войска атаковали «шахедами» Вилково Одесской области. Были повреждены складские помещения, где хранился камыш, а также объекты, связанные с водоснабжением, канализационной и мелиоративной системами. Тогда обошлось без пострадавших.