Ключевые моменты

27 июня 2025 года большая группа российских ударных беспилотников атаковала Одессу со стороны моря, сразу зайдя в город с севера и юга.

Повсюду были слышны взрывы и стрельба. Официальной информации о последствиях атаки пока нет, но в местных пабликах очевидцы сообщают о попадании «шахеда» или его обломков в жилую многоэтажку в спальном районе.

Что известно об ударе по Одессе 27 июня

Воздушную тревогу объявили в 22:46.

«Одесса и район, будьте в укрытиях! Угроза применения ударных беспилотников!» — написал в своих соцсетях глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Вскоре жители города услышали интенсивную работу противовоздушной обороны. После серии взрывов в одесских телеграм-каналах появились сообщения о попадании в многоэтажный жилой комплекс.

Другие подробности пока неизвестны. Официальной информации не поступало.

ОБНОВЛЕНО

Телеграмм-канал «Одесской Жизни», со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера, сообщает о повреждении гражданской инфраструктуры, в том числе жилых домов и автомобилей. На месте идет ликвидация последствий удара. А информация о пострадавших уточняется.

ОБНОВЛЕНО

Пока известно о трех пострадавших. В жилом комплексе повреждения получили несколько этажей.