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Жінок та матерів військових запрошують на безкоштовну арт-терапію

Жінок та матерів військових запрошують на безкоштовну арт-терапію

Всеукраїнська служба підтримки та інтеграції військових та ветеранів «Альвіс» запрошує дружин, сестер, доньок та матерів військових та полеглих героїв на безкоштовний сеанс арт-терапії. Захід заплановано на 16 лютого, початок – в 10:00.

В дружній атмосфері та комфорті досвідчений арт-терапевт, спеціаліст по роботі з метафоричними картами та ведуча жіночого кола, допоможе наважитись поговорити про важливе та опрацювати психологічні проблеми під час війни.

Арт-терапія – один із дієвих методів психотерапії, який допомагає людині пережити внутрішні конфлікти, тривогу, страхи з допомогою творчості. Людині не обов’язково бути творчою або вміти малювати, головне, мати бажання відкрити себе та свої емоції.

Арт-терапия для жен и матерей военнослужащих

Щоб прийняти участь в заході, потрібно заповнити Гугл-форму, вказавши особисті дані та номер телефону. Також детальну інформацію шукайте на особистій сторінці ГО «Альвіс» в:

  • «Телеграм» – Alvis_military;
  • «Інстаграм» – аlvis.military;
  • «Фейсбук» – «Служба підтримки та інтеграції військовослужбовців та ветеранів».
  • Зверніть увагу, що в цілях безпеки місце зустрічі (орієнтовно – центр міста) буде повідомлене кожній учасниці особисто.

Анастасія ЄПУР

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Анастасия Епурь ПРОФІЛЬ

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