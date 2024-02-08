Жінок та матерів військових запрошують на безкоштовну арт-терапію

В дружній атмосфері та комфорті досвідчений арт-терапевт, спеціаліст по роботі з метафоричними картами та ведуча жіночого кола, допоможе наважитись поговорити про важливе та опрацювати психологічні проблеми під час війни.

Арт-терапія – один із дієвих методів психотерапії, який допомагає людині пережити внутрішні конфлікти, тривогу, страхи з допомогою творчості. Людині не обов’язково бути творчою або вміти малювати, головне, мати бажання відкрити себе та свої емоції.

Щоб прийняти участь в заході, потрібно заповнити Гугл-форму, вказавши особисті дані та номер телефону. Також детальну інформацію шукайте на особистій сторінці ГО «Альвіс» в:

«Телеграм» – Alvis_military;

«Інстаграм» – аlvis.military;

«Фейсбук» – «Служба підтримки та інтеграції військовослужбовців та ветеранів».

Зверніть увагу, що в цілях безпеки місце зустрічі (орієнтовно – центр міста) буде повідомлене кожній учасниці особисто.

Анастасія ЄПУР