Одесситов приглашают сдать кровь – как стать донором?

В Одессе на базе городской клинической больницы №11 работает центр переливания крови, обеспечивающий препаратами крови все стационары города. Все медучреждения Одессы работают в штатном режиме.

Как сообщает пресс-служба Одесского горсовета, в сложившейся ситуации существует неотложная потребность в максимальном пополнении резерва донорской крови, и одесситов приглашают помочь и стать донорами. Необходима кровь всех групп.

Где одесситы могут сдать донорскую кровь?

Донорскую кровь можно сдать по адресу: ул. Академика Воробьева, 5, отделение переливания крови ГКБ №11.

Время приема: с понедельника по четверг – с 9:00 до 12:30, пятница – с 9:00 до 10:30.

Телефон для справок: (048) 795-13-15.

При себе нужно иметь паспорт.

Как стать донором?

Донором может стать лицо от 18 лет и весом от 50 килограммов. После сдачи крови донор получает справку о двух выходных днях с сохранением зарплаты за этот период.

Как подготовиться к сдаче донорской крови?

исключить прием лекарственных препаратов: антибиотиков – за 14 дней, анальгетиков и салицилатов – за 10 дней;

исключить прием алкоголя – за 48 часов;

исключить из рациона жареное, острое, соленое, копченое, молочные продукты, яйца, растительное масло, бананы и шоколад – за 15 часов;

исключить курение – за час до и после сдачи крови;

в день сдачи крови (плазмы) рекомендуется легко позавтракать – сладкий чай, компот, хлеб, сухари, каши, рыба, овощи (кроме моркови и свеклы), фрукты (кроме бананов и цитрусовых).

Больше подробностей можно узнать здесь.

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