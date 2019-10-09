Ждем нового губернатора: в пятницу в Одессу приедет Зеленский

Он должен представить нового главу Одесской облгосадминистрации, сообщает “Думская”.

Вероятно, им станет 36-летний предприниматель Максим Куцый, кандидатуру которого должно утвердить правительство.

Куцого называют креатурой главы МВД Арсена Авакова.

Напомним, Одесская область уже полгода без губернатора. 6 апреля бывший глава ОГА Максим Степанов был отстранен от должности. Сначала и.о. был Сергей Паращенко, а с 14 июня эти обязанности временно исполняет Светлана Шаталова.

В июле президент Владимир Зеленский планировал назначить на эту должность Андрея Адрейчикова, кандидатуру которого согласовал Кабмин. Но Одесская область, по словам президента, «слишком сложный регион», потому он пообещал, что на должность главы ОГА будет проведен конкурс.

Максим Куцый — конечный бенефициар ряда киевских фирм: ООО «Сервис и менеджмент» (строительство), «Медийный партнер» (рекламное агентство), «Цифровое партнерство» (информационные услуги), «Сити корпус» (строительство). Женат и воспитывает сына. Его доход за прошлый год составил 3,7 млн грн, в том числе почти 2 млн – от предпринимательской деятельности. Доход жены Куцого составил 865 тысяч грн. У семьи есть две квартиры площадью 61,8 и 70,5 кв. м в Киеве и земельный участок площадью 1200 квадратных метров в селе Старые Петровцы Киевской области. Передвигается Максим Куцый на Audi A4 Sline стоимостью 470500 грн.

Также его семья задекларировала трое наручных часов торговых марок Parmigiani Fleurier и Rolex и крупную суммы наличными — 235 тысяч долларов США. В банке Куцый хранит 2300 евро и 246284 грн. Еще 2,7 млн долларов у него в криптовалютах биткойн и этериум.

Фото: rbk.ua, ukrinform.com