fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Ждем нового губернатора: в пятницу в Одессу приедет Зеленский

Ждем нового губернатора: в пятницу в Одессу приедет Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшую пятницу может вновь приехать Одессу.

Он должен представить нового главу Одесской облгосадминистрации, сообщает “Думская”.

Вероятно, им станет 36-летний предприниматель Максим Куцый, кандидатуру которого должно утвердить правительство.

Максим Куцый

Куцого называют креатурой главы МВД Арсена Авакова.

Напомним, Одесская область уже полгода без губернатора. 6 апреля бывший глава ОГА Максим Степанов был отстранен от должности. Сначала и.о. был Сергей Паращенко, а с 14 июня эти обязанности временно исполняет Светлана Шаталова.

В июле президент Владимир Зеленский планировал назначить на эту должность Андрея Адрейчикова, кандидатуру которого согласовал Кабмин. Но Одесская область, по  словам президента, «слишком сложный регион», потому он пообещал, что на должность главы ОГА будет проведен конкурс.

Максим Куцый — конечный бенефициар ряда киевских фирм: ООО «Сервис и менеджмент» (строительство), «Медийный партнер» (рекламное агентство), «Цифровое партнерство» (информационные услуги), «Сити корпус» (строительство). Женат и воспитывает сына. Его доход за прошлый год составил 3,7 млн грн, в том числе почти 2 млн – от предпринимательской деятельности. Доход жены Куцого составил 865 тысяч грн. У семьи есть две квартиры площадью 61,8 и 70,5 кв. м в Киеве и земельный участок площадью 1200 квадратных метров в селе Старые Петровцы Киевской области. Передвигается Максим Куцый на Audi A4 Sline стоимостью 470500 грн.

Также его семья задекларировала трое наручных часов торговых марок Parmigiani Fleurier и Rolex и крупную суммы наличными — 235 тысяч долларов США. В банке Куцый хранит 2300 евро и 246284 грн. Еще 2,7 млн долларов у него в криптовалютах биткойн и этериум.

Фото: rbk.ua, ukrinform.com

 

 

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
РедакцияПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить