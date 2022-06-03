Сто дней войны: бои идут, рашистские солдаты воевать не жаждут

Сегодня, в пятницу, 3 июня 2022 года, исполнилось ровно сто дней с начала вероломного вторжения в Украину российских нацистов. Сто дней украинский народ героически противостоит захватчикам и небезуспешно. Это подтверждает утренняя сводка Генштаба ВСУ.

По официальным данным, на утро сегодняшнего дня на Волынском и Полесском направлениях основные усилия вооруженных сил республики Беларусь сосредоточены на усилении охраны государственной границы. Одновременно происходит ротация подразделений спецназначения в приграничных с Украиной районах. Остается угроза нанесения ракетных ударов с территории республики.

На Северском направлении противник активных действий не вел. Нанес ракетный удар по объектам гражданской инфраструктуры в районе Гудового Сумской области. Также в Сумской области враг обстрелял районы населенных пунктов Бачевск, Ходыно и Славгород.

На Слобожанском направлении противник продолжает подготовку к наступлению. Пополняет запасы материальных средств, вооружения и техники на территории российской федерации. С целью снижения наступательного потенциала наших войск производит огненное поражение из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

На Харьковском направлении противник активных действий не проводил. Основные усилия сосредоточены на сдерживании действий Сил обороны Украины. Враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Башкировка, Моспино, Русская Лозовая, Печенеги и Михайловка. Нанес авиационные удары вблизи Нового.

На Славянском направлении враг концентрируется, в частности, на инженерном оборудовании позиций. Обстрелы гражданской инфраструктуры фиксировались в районах Дубровного, Курульки, Вернополья, Красной Поляны и других. Вблизи Длинного враг нанес авиаудары силами армейской авиации. Проводил штурмовые действия в районах населенных пунктов Богородичное и Долина, успеха не имел, после причиненных подразделениями Сил обороны потерь отошел.

На Донецком направлении российские оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы по всей линии столкновения.

На Лиманском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Ярово, Щурово, Старый Караван и Райгородок. Проводил штурмовые действия вблизи Студенко, боевые действия продолжаются.

На Северодонецком направлении российские захватчики продолжают обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Северодонецк, Боровское, Устиновка и Лисичанск. Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудары вблизи Мирной Долины. Кроме того, в районе Метелкино и Белогоровки противник пытался вести штурмовые действия, понес потери, отошел на предыдущие позиции.

В центральной части Северодонецка продолжаются бои.

На Бахмутском направлении враг обстреливает районы населенных пунктов Покровское, Нью-Йорк, Золотое, Камышеваха, Николаевка, Берестово, Белогоровка и Врубовка. Вблизи последнего оккупанты вели безуспешные штурмовые действия.

Силами штурмовой и армейской авиации враг нанес авиаудары по инфраструктуре недалеко от Возрождения, Ротов, Новолуганского и Доломитного.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активные боевые действия враг не проводил. Обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Каменка, Веселое, Марьинка, Новомихайловка, Авдеевка, Пески, Золотая Нива. Силами отдельных подразделений и диверсионно-разведывательных групп пытался вступать в боевые столкновения и вести штурмовые действия вблизи Красногоровки и Полтавки. Успеха не было, отошел на предыдущие позиции.

На Южнобужском направлении в течение суток враг применил минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Кавказ, Лепетиха, Дмитровка, Осокоровка, Благотворительное, Степная Долина. На отдельных участках Криворожского направления противник активизировал ведение воздушной разведки и пытался провести штурмовые действия. Получил отпор и отошел на ранее занятые позиции.

С целью удержания рубежей обороны рашисты усиливают передовые позиции за счет перемещения резервов на возможные направления выдвижения подразделений Сил обороны.

Отдельные подразделения 150-й мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии на Попаснянском направлении понесли значительные потери, не менее 50% личного состава, вооружения и техники.

Личный состав противника деморализован, что обусловлено постоянным переносом сроков их ротации. Это приводит к отказам личного состава от участия в боевых действиях.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты пять атак врага, уничтожены пять танков, три артиллерийских системы, две боевые бронированные машины. Подразделения противовоздушной обороны сбили три беспилотника типа «Орлан-10». На других направлениях оккупанты тоже понесли ощутимые потери.

Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!