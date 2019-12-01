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Новости Одессы и Одесской области

“Зеркальные люди” в элитном районе Одессы охраняют семейные ценности

“Зеркальные люди” в элитном районе Одессы охраняют семейные ценности

Оригинальную скульптурную композицию установили у храма армянской общины на Гагаринском плато в Аркадии. Ее главная миссия – стоять на страже семейных ценностей.

Там появились две скульптуры, созданные из зеркальной мозаики.

Об этом сообщает УСИ.

Зеркальные мужчина и женщина, по задумке, символизируют семейную пару. Они одеты в армянские национальные костюмы. А у женщины в руках – кувшин с водой, которая имеет большое значение в религиозной культуре армян. К примеру, они всегда моют руки перед тем, как молиться.

Как рассказали в храме, фигурки создали из частичек зеркал, чтобы показать, что все поступки в адрес человека являются отражением того, что он посылает миру. Чтобы сохранить семью, говорят там, стоит почаще смотреть на себя со стороны – как в зеркало.

Фото: УСИ

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