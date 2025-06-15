По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в воскресенье, 15 июня, солнечная активность увеличится до К-индекса 6 (красный уровень) — ощутимая магнитная буря.

Магнитные бури – это энергетические выбросы, которые образуются в результате различных взрывов и всплесков на Солнце и в свою очередь вызывают повышение геомагнитной активности на Земле.

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Метеозависимые люди, пожилые, беременные и люди с хроническими заболеваниями в этот период могут испытывать ухудшение самочувствия. То же касается пожилых людей, беременных и людей с хроническими заболеваниями. Часто во время магнитных бурь они жалуются на головные боли, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость и бессонницу.

Как помочь организму во время магнитных бурь?

Соблюдать режим дня и питания – полноценно высыпаться, есть здоровую и полезную пищу.

Исключить острое, соленое, жирное, алкоголь, снизить количество кофе.

Пить травяные чаи и много воды.

Гулять на свежем воздухе, но избегать прямого попадания солнечных лучей.

Небольшие физические нагрузки помогут улучшить состояние и придадут бодрости.

Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется больше отдыхать, держать под руками необходимые лекарства.

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