Об этом говорится в приговоре Приморского районного суда Одессы от 24 апреля.

В декабре 2020-го в Белгород-Днестровский горрайонный суд от имени Затокского поселкового совета поступил иск об отмене регистрации права собственности на шесть земельных участков. В обеспечение иска участки должны были арестовать. Но на следующий день суд получил заявление за подписью управляющего делами об отзыве иска. И судья Виталий Мишко постановил оставить иск без рассмотрения.

Руководитель исполкома поселкового совета утверждал, что иск не отзывал и кто-то прислал поддельное заявление от его имени. 18 декабря 2020-го он прибыл в суд и устроил скандал, требуя, чтобы судья Мишко принял другое решение и арестовал участки.

В присутствии секретаря судебного заседания и помощника судьи мужчина выкрикивал в адрес Мышко оскорбительные слова. Говорил, что никуда из кабинета не уйдет и будет вызывать полицию. Размахивал руками, обещая судье, что его «найдут», «знают, где он живет» и с ним «разберутся». Угрожал: «Я тебя найду… Я тебя урою… Я тебя закопаю… Не получил тогда, получишь сейчас».

После этих угроз судья нажал тревожную кнопку, вызвав охрану.

Прокурор и потерпевший судья подали на обидчика в суд и требовали, чтобы его наказали максимально строго — заключением на 3 года. Но при отсутствии отягчающих обстоятельств суд решил, что справедливым будет наказание в виде 1 года ограничения свободы.

Что касается земельных участков, из-за которых развернулись баталии, то по решению судьи Мышко они были перепроданы другим лицам. Обвиняемый жаловался на судью в Высший совет правосудия, но там решили не наказывать судью. А по факту подделки подписи проводилось служебное расследование, но его результаты неизвестны.

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