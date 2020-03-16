Зеленський закликав долати коронавірус з допомогою жорстких рішень (відео)

Володимир Зеленський у відеоролику закликав українців дотримуватися рекомендованих заходів протидії коронавірусу.
Про це Володимир Зеленський повідомив у Facebook.
– Досвід Китаю засвідчує, що непопулярні та жорсткі рішення долають вірус і рятують життя. Досвід інших країн показує, що м’якотілість та ліберальність є союзниками коронавірусу. Тому ми будемо діяти жорстко, невідкладно, можливо, непопулярно, але заради одного – життя та здоров’я українців, – зазначив президент.
Досвід Китаю засвідчує, що непопулярні та жорсткі рішення долають вірус і рятують життя. Досвід інших країн показує, що м’якотілість та ліберальність є союзниками коронавірусу. Тому ми будемо діяти жорстко, невідкладно, можливо, непопулярно, але заради одного – життя та здоров’я українців.
Gepostet von Володимир Зеленський am Montag, 16. März 2020
Фото: LIGA.net
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