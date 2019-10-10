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Новости Одессы и Одесской области

Зеленский пообещал Одесской области “незашкваренного” губернатора

Зеленский пообещал Одесской области “незашкваренного” губернатора

Новым главой Одесской области станет 36-летний киевский бизнесмен Максим Куцый. В этой кандидатуре президент Владимир Зеленский видит “новое лицо”, незапятнанное политическими скандалами.

Во время пресс-марафона в Киеве ему задали вопрос о будущем главе Одесской облгосадминистрации.

“Извините за сленг, но есть такое слово “зашкваренный”. Так вот, мы посчитали, что Максим Куцый – самый “чистый” человек из возможных кандидатов. К нему, в принципе, ничего нет. Вот и все”, – пояснил Владимир Зеленский.

Максим Куцый

Президент также подтвердил, что в пятницу прибудет в Одессу. Вероятно, он представит Максима Куцого в новой должности. В среду его кандидатуру утвердил Кабинет министров.

Президент Владимир Зеленский также подчеркнул, что он заинтересован в скорейшем проведении выборов мэров и местных советов, в том числе и в Одессе.

Фото: Офис президента

 

 

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