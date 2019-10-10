Зеленский пообещал Одесской области “незашкваренного” губернатора

Новым главой Одесской области станет 36-летний киевский бизнесмен Максим Куцый. В этой кандидатуре президент Владимир Зеленский видит “новое лицо”, незапятнанное политическими скандалами.
Во время пресс-марафона в Киеве ему задали вопрос о будущем главе Одесской облгосадминистрации.
“Извините за сленг, но есть такое слово “зашкваренный”. Так вот, мы посчитали, что Максим Куцый – самый “чистый” человек из возможных кандидатов. К нему, в принципе, ничего нет. Вот и все”, – пояснил Владимир Зеленский.
Президент также подтвердил, что в пятницу прибудет в Одессу. Вероятно, он представит Максима Куцого в новой должности. В среду его кандидатуру утвердил Кабинет министров.
Президент Владимир Зеленский также подчеркнул, что он заинтересован в скорейшем проведении выборов мэров и местных советов, в том числе и в Одессе.
Фото: Офис президента