Зеленский пообещал Одесской области “незашкваренного” губернатора

Во время пресс-марафона в Киеве ему задали вопрос о будущем главе Одесской облгосадминистрации.

“Извините за сленг, но есть такое слово “зашкваренный”. Так вот, мы посчитали, что Максим Куцый – самый “чистый” человек из возможных кандидатов. К нему, в принципе, ничего нет. Вот и все”, – пояснил Владимир Зеленский.

Президент также подтвердил, что в пятницу прибудет в Одессу. Вероятно, он представит Максима Куцого в новой должности. В среду его кандидатуру утвердил Кабинет министров.

Президент Владимир Зеленский также подчеркнул, что он заинтересован в скорейшем проведении выборов мэров и местных советов, в том числе и в Одессе.

Фото: Офис президента