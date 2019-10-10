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Новости Одессы и Одесской области

Зеленский проводит пресс-марафон на Киевском рынке еды, построенном одесским ресторатором

Зеленский проводит пресс-марафон на Киевском рынке еды, построенном одесским ресторатором

Глава государства общается с медийщиками на территории Kyiv Food Market на Печерске в столице.

В ходе пресс-марафона президент отвечает на множество вопросов журналистов в различных сферах. В частности, он заявил, что Украина никогда не сдаст свои территории и свою независимость. Он также высказался за размещение миротворцев на границе с РФ. Владимир Зеленский также выступил за проведение прямых переговоров с Вадимиром Путиным по вопросу возвращения пленных. Кроме того, он сказал, что не намерен вмешиваться во внутренние дела США и рассчитывает на поддержку Дональда Трампа.

Формат марафона построен таким образом: представители прессы задают вопросы президенту группами по 7-10 человек. Группы сменяют друг друга каждые полчаса. Формируются они по списку аккредитации.

Также представители работают в пресс-центре, организованном в Kyiv Food Market, проводится прямая трансляция. Марафон транслируется онлайн в соцсетях на официальных аккаунтах Офиса президента.

Ранее пресс-секретарь президента заявила, что пресс-марафон может длиться не менее 10 часов.

Напомним, одесский ресторатор Алекс Купер две недели назад открыл в Киеве Городской рынок еды.

Фото: офис президента

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