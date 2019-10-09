Новым губернатором Одесской области станет Максим Куцый

Как сообщил на брифинге в среду премьер-министр Алексей Гончарук, правительство уже назначило главу Одесской облгосадминистрации.

“Среди кадровых решений вы сегодня увидите главу Одесской городской областной администрации Максима Куцего”, – заявил глава правительства.

Теперь кандидатуру М.Куцего должен утвердить президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее появилась информация о том, что глава государства приедет в Одессу назначать нового главу обладминистрации уже в ближайшую пятницу.

Напомним, Одесская область уже полгода без губернатора.

В июле президент планировал назначить на эту должность Андрея Адрейчикова, кандидатуру которого согласовал Кабмин. Но Одесская область, по словам президента, «слишком сложный регион», потому он пообещал, что на должность главы ОГА будет проведен конкурс.

Максим Куцый — конечный бенефициар ряда киевских фирм: ООО «Сервис и менеджмент» (строительство), «Медийный партнер» (рекламное агентство), «Цифровое партнерство» (информационные услуги), «Сити корпус» (строительство). Женат и воспитывает сына. Его доход за прошлый год составил 3,7 млн грн, в том числе почти 2 млн – от предпринимательской деятельности. Доход жены Куцого составил 865 тысяч грн. У семьи есть две квартиры площадью 61,8 и 70,5 кв. м в Киеве и земельный участок площадью 1200 квадратных метров в селе Старые Петровцы Киевской области. Передвигается Максим Куцый на Audi A4 Sline стоимостью 470500 грн.

Фото: ukrinform.com