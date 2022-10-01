Зеленский отменил осенний призыв и отложил демобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский отменил осенний призыв в армию и отложил демобилизацию.
Соответствующий указ опубликован 30 сентября 2022 года на сайте главы государства.
Таким образом, призывная кампания в Украине в октябре-декабре текущего года проводиться не будет.
Также президент отложил увольнение в запас военнослужащих. Так, военнослужащие-срочники с высшим образованием, имеющие степень магистра и выслужившие установленные сроки срочной военной службы, могут быть уволены в запас из Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований «не ранее объявления в установленном порядке демобилизации».
Указ вступает в силу дня опубликования.
Напомним, 30 сентября Зеленский сообщил, что Украина подаст заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.
Такой шаг необходим нашей стране, чтобы усилить обороноспособность и более эффективно защищать свою независимость в условиях, когда российская федерация вторглась на украинскую территорию и заявляет об аннексии целых регионов.