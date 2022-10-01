Зеленский отменил осенний призыв и отложил демобилизацию

Соответствующий указ опубликован 30 сентября 2022 года на сайте главы государства.

Таким образом, призывная кампания в Украине в октябре-декабре текущего года проводиться не будет.

Также президент отложил увольнение в запас военнослужащих. Так, военнослужащие-срочники с высшим образованием, имеющие степень магистра и выслужившие установленные сроки срочной военной службы, могут быть уволены в запас из Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований «не ранее объявления в установленном порядке демобилизации».

Указ вступает в силу дня опубликования.

Напомним, 30 сентября Зеленский сообщил, что Украина подаст заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.

Такой шаг необходим нашей стране, чтобы усилить обороноспособность и более эффективно защищать свою независимость в условиях, когда российская федерация вторглась на украинскую территорию и заявляет об аннексии целых регионов.