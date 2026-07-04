Ключевые моменты:

Президент Украины начал рабочую поездку в Одесскую область с совещания с командованием ВМС.

Главная тема – безопасность Южного региона на фоне постоянных атак РФ.

Обсудили защиту от российских «шахедов» и ракет, а также угрозы с моря.

Планируют увеличить количество вертолетов для усиления ПВО на юге.

Рассмотрено развитие дальнобойных ударных способностей, систем связи и противоминной защиты.

Отдельное внимание было уделено подготовке и обеспечению морской пехоты.

Президенту представили ракетные комплексы «Нептун» и «Гарпун», новейшие беспилотники и торпеды.

Новые вертолеты и «Нептуны»

Президент Украины начал рабочую поездку в Одесскую область с координационного совещания с участием Командования Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины. Основной темой встречи стал вопрос безопасности Южного региона на фоне постоянных российских атак.

В ходе совещания особое внимание было уделено противодействию ударам российских беспилотников типа «шахед» и ракет, а также готовности сил обороны реагировать на угрозы с моря. Отдельно обсудили развитие дальнобойных ударных способностей, усиление систем связи, противоменную защиту и подготовку и обеспечение военнослужащих морской пехоты.



По словам президента, одним из ключевых решений стало обсуждение увеличения количества вертолетов для усиления противовоздушной обороны Одесской области и других районов юга, чтобы эффективнее противодействовать российским дронам.

Также военные представили главе государства технические ударные возможности Военно-Морских сил, в том числе ракетные комплексы Нептун и Гарпун, новейшие беспилотные системы и торпеды. По итогам совещания было определено дополнительные потребности для дальнейшего усиления боевых способностей ВМС Украины.

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