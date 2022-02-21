Мобилизация в случае полномасштабной войны: что нужно знать

Ситуация на российско-украинской границе остается напряженной. Россияне не собираются отводить свои войска. Позиции украинских военных постоянно обстреливают с оккупированных территорий. Разведки иностранных государств предупреждают о том, что россияне ищут повод для вторжения.

Давайте разберемся, как будет проходить мобилизация, если россияне снова нападут на Украину.

Кого призовут первыми в случае наступления россиян?

В случае обострения ситуации на фронте, президент может издать указ о призыве резервистов. Это оперативный резерв первой очереди (ОР-1). В него входят люди, имеющие боевой опыт, которые отслужили на контракте или призывались в предыдущие волны мобилизации.

За годы войны несколько сотен тысяч украинцев получили опыт и освоили военные специальности. Эти люди знают что делать, они соберутся в нужном месте в течение суток. Оперативный резерв первой очереди еще называют «теневой армией». Резервисты могут сразу же приступать к выполнению боевых заданий.

Одновременно начнутся сборы Сил территориальной обороны. Это оперативный резерв второй очереди (ОР-2). Они получат оружие и боеприпасы, чтобы охранять критически важные объекты. В ОР-2 также входит резерв наращивания: в основном, это специалисты учебных центров и воинских частей, которые могут понадобиться для обучения новобранцев в случае объявления мобилизации.

Во время мобилизации будут призывать всех подряд?

Это возможно только во время всеобщей мобилизации, но в Украине ее ни разу не объявляли — обходились частичной мобилизацией. В армию старались призывать людей, имеющих опыт военной службы и хорошее здоровье. Но если в указе президента будет формулировка «всеобщая мобилизация», то все военнообязанные должны явиться на пункты призыва, не дожидаясь повесток.

Всеобщую мобилизацию могут объявить, если ситуация в стране станет совсем критичной. Мобилизованных направят в учебные центры для прохождения базовой подготовки. Там можно будет получить военную специальность. После обучения новобранцы будут ждать отправки на фронт, чтобы заменить оперативный резерв.

Военные эксперты советуют не дожидаться всеобщей мобилизации. Лучше вступить в ряды ВСУ или Территориальной обороны заранее, пока на фронте не стало совсем «горячо». Всеобщая мобилизация — это долгий процесс, который может занять несколько месяцев. Если вы не хотите оказаться в бригаде немотивированных и плохо обученных людей, которых «набрали с улицы», то стоит подписать контракт заблаговременно.

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Кого могут освободить от мобилизации?

Не подлежат призыву на военную службу люди, которые признаны временно непригодными по состоянию здоровья. Военно-врачебная комиссия дает отсрочку только на 6 месяцев. Потом нужно будет проходить комиссию снова.

Отсрочка от призыва во время мобилизации положена следующим категориям людей:

мужчины и женщины, которые содержат трех и более несовершеннолетних детей или ребенка с инвалидностью

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет

усыновители и опекуны, на содержании которых дети-сироты

занятые постоянным уходом за больными или требующими ухода людьми

народные депутаты Украины

работники органов военного управления и силовых структур

научные работники и педагоги, если работают не меньше, чем на 0,75 ставки

специалисты, у которых есть бронь на предприятиях во время мобилизации и военного положения

Закон о мобилизации позволяет людям из этого списка попасть на военную службу, но только по их согласию и только по месту жительства.

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Фото: ЗСУ,АрміяInform

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