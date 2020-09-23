Юрий Крук – наследник Валерия Хмельнюка на посту мэра Черноморска

Действующий мэр Черноморска Валерий Хмельнюк заявил о том, что участие в мэрской гонке он принимать не будет.

Градоначальник с 25-летним стажем считает, что есть необходимость в обновлении. Хмельнюк всегда отличался взвешенными решениями. И этот раз не стал исключением. Черноморску необходимо с новыми силами идти вперед.

«Я оптимист и рассчитываю на возрождение и нашего порта, и других промышленных предприятий, которые являются главными источниками городских доходов», – эта фраза Валерия Хмельнюка читается, практически, как напутствие новому городскому голове.

По логике, мэра Валерия Хмельнюка сменит Юрий Крук. Ведь среди нынешних кандидатов на пост Черноморского городского головы Крук единственный, кто профессионально разбирается в портово-промышленной сфере. Да и в качестве вице-мэра Крук был эффективен: свайный ряд в оползневой зоне и самая сложная часть моста были построены при его непосредственном участии в управлении этими процессами.

Источник: Черноморск.News