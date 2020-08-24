Зеленский наградил орденами и званиями нескольких жителей Одесской области

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня независимости Украины наградил орденами и присвоил почетные звания некоторым жителям Одесской области.
В частности, орденом князя Ярослава Мудрого V степени награжден Юрий Бузько, многодетный отец и опекун детей с инвалидностью.
Орден «За заслуги» 1 степени получит Иосиф Бронз, глава совета адвокатов Одесской области.
А также Анатолий Ломаченко, тренер по боксу из Белгород-Днестровского, отец одного из лучших боксеров мира Василия Ломаченко.
Оденем княгини Ольги ІІІ степени Зеленский наградил Светлану Лаврюкову, директора Одесской городской инфекционной больницы.
Также президент присвоил звания:
- народного художника Украины Анатолию Кравченко, художнику-графику из Одессы
- Заслуженный артист Украины Владимиру Кондратьеву, солисту-вокалисту Одесского театра музкомедии. – Сергею Новикову из Одессы
- Заслуженными врачами стали Елена Гулевич и Светлана Есипенко из Одесского областного центра социально значимых болезней, а также Тамара Солтик из Овидиопольского отдела Одесского областного центра Минздрава.
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