Зеленский наградил орденами и званиями нескольких жителей Одесской области

День независимости: праздник хотят отметить Шествием ветеранов Об этом сообщил Офис президента по итогам заседания Консультационного совета по делам ветеранов. “Единогласным решением участники заседания поддержали инициативу ряда ветеранских общественных организаций о проведении ко Дню Независимости Украины Шествия ветеранов как неполитической и объединяющей акции, которая продемонстрирует силу и единство защитников нашей страны”, – сказано в сообщении. Также в День памяти защитников Украины, 29 ПОДРОБНЕЕ