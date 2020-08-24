История государственных наград: от казацких клейнодов к орденам независимой Украины

Создание собственной современной системы государственных наград в Украине началось с обретением независимости. И одним из самых значимых для становления украинской государственности событий было учреждение первой награды – ордена Богдана Хмельницкого. Со временем появились ордена, которые также были учреждены в память о выдающихся исторических личностях Украины, – Ярославе Мудром, Данииле Галицком, «женский» орден княгини Ольги. За какие заслуги перед родиной и кто может быть удостоен этих наград?

Первая попытка была неудачной

Первыми государственными наградами Украины можно считать казацкие знаки отличия – клейноды. Их присваивали не только самим казакам, но и войскам, а в перечень клейнодов могли входить даже пушки.

Через несколько сотен лет – в 1918 году гетман Павел Скоропадский собирался учредить несколько украинских орденов как для военных, так и для гражданских лиц. Он хотел создать орден Ярослава Мудрого – за общественную деятельность, княгини Ольги – для чествования женщин, Архистратига Михаила – за воинскую доблесть, князя Владимира – за отличия в госслужбе. Однако воплотить этот замысел в жизнь Скоропадскому не было суждено из-за очередной смены власти.

С установлением независимости Украины попытка учредить государственные награды увенчалась успехом. А патронами этих новых высших наград стали те, кто укреплял славу и международный авторитет страны.

Орден князя Ярослава Мудрого

Эту государственную награду можно считать самой почетной – она единственная в Украине имеет орденскую цепь, которая в международной практике является атрибутом президентской власти. Девиз ордена – «Мудрость, честь и слава». Он был учрежден для признания заслуг граждан Украины, а также иностранцев, в области государственного строительства, укрепления международного авторитета, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения.

Орден Ярослава Мудрого был учрежден Указом Президента Украины Леонида Кучмы 23 августа 1995 года. Сначала он считался высшим орденом Украины, но в 1998 году этот статус получило звание Герой Украины.

Получить орден Ярослава Мудрого могут не все – его кавалерами имеют право стать только те украинцы, которые уже обладают одной из государственных или президентских наград. Что касается иностранных граждан, то орден I степени могут получить только главы государств, II степени – главы правительств и парламентов, III степени – руководители внешнеполитических ведомств. Остальные степени предназначены для ученых и деятелей искусства.

Орден княгини Ольги

Этот орден – «женская» государственная награда. Ее удостаиваются те украинки, которые имеют заслуги в государственной, производственной, гражданской, научной, образовательной, культурной деятельности, а также воспитании детей в семье.

Награда имеет три степени и учреждена 15 августа 1997 года Указом Президента Украины Леонида Кучмы. Кавалерами ордена княгини Ольги могут стать даже иностранные граждане и лица без гражданства, в зависимости от их заслуг перед Украиной. Награждение этим орденом не проводится посмертно, а Президент Украины имеет право лишить этой награды, если награжденное лицо было осуждено за тяжкое преступление.

Орден изготовлен из серебра и украшен четырьмя прямоугольными аметистами, а рельефное изображение княгини Ольги вырезано из позолоченного серебра.

Орден Богдана Хмельницкого

Орденом Богдана Хмельницкого награждают за заслуги в защите государственного суверенитета, территориальной целостности, укреплении обороноспособности и безопасности Украины.

Указ об учреждении этой государственной награды был подписан 3 мая 1995 года Леонидом Кучмой, а сама награда стала военным отличием президента и первым в истории независимой Украины орденом. Того, кто удостоился этой награды, называют рыцарем Ордена Богдана Хмельницкого.

Впервые речь об учреждении этого ордена зашла еще в 1994 году. Верховная Рада должна была разработать соответствующее положение, а первые награды планировали вручить во время торжеств в честь 50-летия Победы. Однако инициативу депутаты провалили, и поэтому дело в свои руки взял президент.

Символика ордена Богдана Хмельницкого отсылает нас к казацким временам – на нем изображен геральдический герб гетмана Богдана Хмельницкого «Абданк». Кавалеров Ордена Богдана Хмельницкого хоронят с воинскими почестями.

Орден Даниила Галицкого

Эта государственная награда предназначена для награждения госслужащих и военнослужащих, сотрудников Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. Девиз ордена – «Родина и честь».

Награду 20 февраля 2003 года учредила Верховная Рада Украины. Патроном ордена стал Даниил, князь Галицкий и Волынский, который известен борьбой против монголо-татарского нашествия, польских и литовских феодалов. Орден имеет вид серебряного равностороннего креста с позолоченным изображением профиля Даниила Галицкого.

Награда за борьбу с пандемией

Весной в Украине появилась специальная медаль «За самоотверженный труд в борьбе с пандемией». Награждают ею всех, кто не жалея своих сил, а иногда и жизни, борется с пандемией коронавируса, – врачей, полицейских, волонтеров и чиновников. Эта награда считается международной, поэтому надпись на ней сделана на латыни.