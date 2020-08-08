«Зеленая волна» и ограничение движения на трассе Одесса-Киев: коротко о вчерашних новостях

Одесская Музкомедия на «Зеленой волне»: как ожившие литературные герои покоряли зрителей? Конечно, в начале было Слово, а потом оно соединилось с Музыкой — и вот как результат: вечерний концерт на «Зеленой волне»-2020, где ожившие литературные герои в исполнении артистов Одесского академического театра музыкальной комедии им. М.Водяного покоряют сердца гостей фестиваля. ПОДРОБНЕЕ