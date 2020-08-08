«Зеленая волна» и ограничение движения на трассе Одесса-Киев: коротко о вчерашних новостях

Главные новости вчерашнего дня, которые вы могли пропустить.
- Уже 24-й год подряд — и Международный фестиваль «Зеленая волна» объявляется открытым. Программу фестиваля, как в прошлом году, не раздают, зато стоят стенды с перечислением всего того, что можно увидеть и услышать. Так что приходится выбирать.
- Под Одессой ограничат движение транспорта на мосту через Хаджибейский лиман. Ограничения действуют в пятницу, 7 августа, а также в субботу и воскресенье, 8 – 9 августа.
- В порту Южный (Одесская область) хранится амиачная селитра, однако хранится ли она с соблюдением всех технологических норм?