На трассе Киев – Одесса ограничат движение на мосту через Хаджибейский лиман – схема объезда

Если вы занимаетесь грузоперевозками, вам наверняка приходилось думать над тем, как выбрать подрядчика. Компаний много, о некоторых вы узнаёте в первый раз. Руководствоваться случайным выбором может быть опасно – иногда попадаются недобросовестные фирмы и сотрудники, и перевозчик в конечном итоге просто потеряет время и деньги.

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