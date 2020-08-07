На трассе Киев – Одесса ограничат движение на мосту через Хаджибейский лиман – схема объезда

Под Одессой ограничат движение транспорта на мосту через Хаджибейский лиман. Ограничения действуют в пятницу, 7 августа, а также в субботу и воскресенье, 8 – 9 августа.
Об этом сообщили в Патрульной полиции Одесской области.
На мосту идет ремонт, а на выходные в Одессу поедет много отдыхающих на личном транспорте. В связи с этим и действуют ограничения на мосту (445 км трассы Киев – Одесса).
Патрульная полиция приготовила для водителей схему объезда.
Ранее мы сообщали, на какой стадии сейчас ремонт моста через Хаджибейский лиман.