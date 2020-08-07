Новости Одессы и Одесской области

Книжный праздник по-одесски: море книг, волны впечатлений (фоторепортаж)

Книжный праздник по-одесски: море книг, волны впечатлений (фоторепортаж)

Зеленая ленточка торжественно перерезается уже 24-й год подряд — и Международный фестиваль «Зеленая волна» объявляется открытым.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Впрочем, фестиваль стартовал задолго до официального открытия, и «Зеленая волна» в этом году демонстрирует, простите за некую тавтологию, волнообразный процесс: посетители то толпой набегают к лоткам, где представлены книги около 70 издательств, то наступает некоторое затишье.

Open air формат фестиваля — это сегодня ведь почти  диковинка, а тут — полное ощущение праздника, несмотря на жару.

Гости праздника книги в этом году и на жару жалуются, и на дороговизну печатной продукции. Особенно сложно тем, кто с детьми. «Мама, хочу эту, эту и эту книжку!», — настойчиво требуют чада. А это не всем по карману. Впрочем, ценовая политика очень разнообразная, по сути, на любой карман. Надо только набраться терпения и для начала все обойти, а потом уже делать выбор.

Работает «Книжная сцена», «Территория творчества», мероприятия следуют одно за другим. Здесь царствует полная демократичность, люди очень быстро находят общий язык. Детям вообще радость: на мастер-классах, играх их встречают как самых дорогих гостей, и это, пожалуй, тот случай, когда ребенок не требует купить еще одну новую книжку.

Программу фестиваля, как в прошлом году, не раздают, зато стоят стенды с перечислением всего того, что можно увидеть и услышать. Так что приходится выбирать.

Лотки с хенд-мейдом тоже пользуются спросом: это вам не прошлый год, когда всего этого было вдосталь, с фестивалями и массовыми мероприятиями в этом году сложно по понятным причинам.

В этом году «Зеленая волна» проходит без Михаила Жванецкого. На официальном открытии зачитали его послание фестивалю:  «Пусть перебирает страницы наш ветер морской. Пусть люди пишут, пусть люди читают и пусть волны не смывают наши слова».

На открытии также выразили надежду на то, что фестиваль и далее будет проходить в нашем городе, как говорится, при любой погоде, тем более, что Одесса впервые принимает гостей «Зеленой волны» в статусе литературного города ЮНЕСКО.

«Книга всегда была объединяющим элементом и останется им. И Одесса очень четко это демонстрирует», — отметил президент Ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей Украины Александр Афонин.

И это, пожалуй, самое главное, что и в самом деле продемонстрировал фестиваль. Люди не расстаются с печатной книгой, воздают ей должное и по-прежнему с радостью пускаются в плавание по книжным страницам.

Фото: Мария Котова

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить