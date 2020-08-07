Книжный праздник по-одесски: море книг, волны впечатлений (фоторепортаж)

Впрочем, фестиваль стартовал задолго до официального открытия, и «Зеленая волна» в этом году демонстрирует, простите за некую тавтологию, волнообразный процесс: посетители то толпой набегают к лоткам, где представлены книги около 70 издательств, то наступает некоторое затишье.

Open air формат фестиваля — это сегодня ведь почти диковинка, а тут — полное ощущение праздника, несмотря на жару.

Гости праздника книги в этом году и на жару жалуются, и на дороговизну печатной продукции. Особенно сложно тем, кто с детьми. «Мама, хочу эту, эту и эту книжку!», — настойчиво требуют чада. А это не всем по карману. Впрочем, ценовая политика очень разнообразная, по сути, на любой карман. Надо только набраться терпения и для начала все обойти, а потом уже делать выбор.

Работает «Книжная сцена», «Территория творчества», мероприятия следуют одно за другим. Здесь царствует полная демократичность, люди очень быстро находят общий язык. Детям вообще радость: на мастер-классах, играх их встречают как самых дорогих гостей, и это, пожалуй, тот случай, когда ребенок не требует купить еще одну новую книжку.

Программу фестиваля, как в прошлом году, не раздают, зато стоят стенды с перечислением всего того, что можно увидеть и услышать. Так что приходится выбирать.

Лотки с хенд-мейдом тоже пользуются спросом: это вам не прошлый год, когда всего этого было вдосталь, с фестивалями и массовыми мероприятиями в этом году сложно по понятным причинам.

В этом году «Зеленая волна» проходит без Михаила Жванецкого. На официальном открытии зачитали его послание фестивалю: «Пусть перебирает страницы наш ветер морской. Пусть люди пишут, пусть люди читают и пусть волны не смывают наши слова».

На открытии также выразили надежду на то, что фестиваль и далее будет проходить в нашем городе, как говорится, при любой погоде, тем более, что Одесса впервые принимает гостей «Зеленой волны» в статусе литературного города ЮНЕСКО.

«Книга всегда была объединяющим элементом и останется им. И Одесса очень четко это демонстрирует», — отметил президент Ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей Украины Александр Афонин.

И это, пожалуй, самое главное, что и в самом деле продемонстрировал фестиваль. Люди не расстаются с печатной книгой, воздают ей должное и по-прежнему с радостью пускаются в плавание по книжным страницам.

Фото: Мария Котова