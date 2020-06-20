Коронавирус 20 июня: сколько человек заболели и вылечились в Одесской области

По состоянию на пятницу, 20 июня, в Украине с начала пандемии коронавируса подтверждены 35 825 случая заболевания COVID-19.

Как сообщает СНБО Украины, за последние сутки выявили 841 новых случаев заболевания. Зарегистрировали 9 летальных случаев. Вылечились 373 человек.

За весь период эпидемии в Украине 16 406 пациента выздоровели, 994 человек умерли.

За сутки в Одесской области зарегистрировано 32 новых случаев заболевания. 41 человек выздоровел и никто не умер.

Напомним, что нескольких районах Одесской области ужесточили карантин.

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